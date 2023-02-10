Спорт

18:09 10.02.2023

Російські вбивства і терор не перекриєш удаваною нейтральністю чи білим прапором, це потрібно визнати на рівні МОК – Зеленський

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Російські вбивства і терор не перекриєш удаваною нейтральністю чи білим прапором, це потрібно визнати на рівні МОК – Зеленський

Російські вбивства та терор не можна перекрити удаваною нейтральністю чи білим прапором для участі в Олімпійських іграх чи будь-яких міжнародних спортивних змаганнях, це потрібно визнати на рівні Міжнародного олімпійського комітету, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Якби олімпійськими видами спорту були вбивства й ракетні удари, то ви знаєте, яка національна збірна взяла б перше місце. І неважливо, чи був би в цієї збірної її офіційний прапор – державний триколор", - заявив Зеленський в онлайн-зверненні до учасників віртуального саміту міністрів спорту держав-партнерів.

За його словами, російські терористи використовують різну символіку, а буває й так, що вони знищують нормальне життя взагалі без будь-якої символіки.

Він нагадав, що саме так і почалася російська агресія щодо України ще 2014 року, коли РФ окупувала Крим: "Без будь-якої символіки".

"Тож я хочу запитати вас: якщо представники держави-агресора з'являться на міжнародних спортивних змаганнях чи Олімпійських іграх, то хіба матиме значення те, що вони там будуть без своєї національної символіки? Сама лише присутність представників держави-терориста – це маніфестація насильства й беззаконня", - наголосив президент.

Звертаючись до учасників саміту, Зеленський також зазначив, що за час повномасштабного російського вторгнення в Україні загинули 228 спортсменів і тренерів.

"А скільки російських спортсменів виступило із засудженням терору, який розв'язала їхня держава? Фактично немає жодного засудження. Хіба поодинокі голоси, які швидко згасають", - сказав він.

Глава держави також зазначив, що багато російських спортсменів пов'язані зі спортивними клубами російської армії та силових структур РФ або мають військове (інше спеціальне) звання. Зокрема, серед них є й ті, наголосив він, які претендували на участь у чемпіонатах та Олімпійських іграх.

"Якщо, не дай Боже, олімпійські принципи будуть зруйновані і російських спортсменів допустять до якихось змагань чи Олімпійських ігор, то лише питання часу, коли держава-терорист змусить їх підіграти пропаганді війни", - заявив Зеленський.

"Терор та олімпізм – це дві протилежності, які не можна поєднувати", - зауважив президент.

"Ми з вами маємо захищати життя, наші цінності, зупиняти агресію й боротися проти тих, хто обирає для себе шлях терору. Ми з вами маємо захищати олімпійський рух. Я вірю, що захистимо!", - сказав він.

"Поки Росія вбиває й тероризує, представникам держави-терориста не місце на спортивних та олімпійських змаганнях. І це не перекриєш якоюсь удаваною нейтральністю чи білим прапором. Бо Росія тепер така, що все заплямує кров'ю – навіть білий прапор. Це треба визнати. І це слід визнати, зокрема, на рівні Міжнародного олімпійського комітету", - заявив Зеленський.

"Чесність потрібна Міжнародному олімпійському комітету. Чесність, яку він, на жаль, загубив. Чесність, яка допоможе зупинити російський терор і наблизити мир", - резюмував український президент.

Теги: #рф #мок

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