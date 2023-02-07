Шмигаль про можливий допуск російських та білоруських спортсменів на Олімпіаду: жодної нейтральності не може бути, доки триває війна

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликає світову спортивну спільноту виявити солідарність та не допустити російських та білоруських спортсменів на Олімпіаду в Парижі.

"Іще одне питання, яке також викликає обурення, - це ситуація навколо можливості допуску російських і білоруських спортсменів під нейтральним прапором на Олімпіаду в Парижі. Такі рекомендації Міжнародного олімпійського комітету. Україна з ними категорично не згодна. Президент України, Верховна Рада, уряд і Національний олімпійський комітет України мають консолідовану чітку позицію. Жодної нейтральності не може бути, доки триває війна. Доки вбивають українських спортсменів, знищують спортивну інфраструктуру, частина її перебуває в окупації", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

За словами прем'єра, за час повномасштабної війни загинули понад 200 українських спортсменів і тренерів, понад 120 спортивних об'єктів було зруйновано ворожими ракетами та артилерією, понад 300 спортивних шкіл припинили існування, 150 тис. спортсменів не мають умов для тренування.

"Це більше ніж достатній аргумент, щоб спортсмени з Росії та Білорусі не були допущені до жодного спортивного змагання і тим більше Олімпіади. Польща, Естонія, Литва та Латвія вже засудили наміри МОК реабілітувати російський та білоруський спорт. Закликаємо світову спортивну спільноту виявити солідарність і перешкодити пропаганді війни, інструментом якої є спортсмени Росії та Білорусі", - підсумував він.