Спорт

17:12 02.02.2023

МОК: Говорити про допуск росіян до Олімпіади-2024 у будь-якому статусі передчасно

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МОК: Говорити про допуск росіян до Олімпіади-2024 у будь-якому статусі передчасно

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) поки що не обговорює допуск російських чи білоруських спортсменів до участі в літній Олімпіаді 2024 року в Парижі, повідомляє пресслужба МОК.

"Рішення щодо участі спортсменів із російським або білоруським паспортом в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі поки що не ухвалено. Йдеться про їхню участь у міжнародних змаганнях в Азії в майбутньому літньому спортивному сезоні. У жодному з опублікованих МОК документів ви не знайдете згадки про Олімпійські ігри 2024 року в Парижі для спортсменів із російським чи білоруським паспортом", - йдеться в повідомленні.

МОК наголошує, що має намір докласти зусиль для того, щоб на Іграх у Парижі та наступних зимових Олімпійських іграх 2026 року в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо "мати сильну команду від НОК України".

МОК зазначає, що росіян та білорусів може бути допущено до Олімпійських ігор у нейтральному статусі (без будь-яких асоціацій з національним прапором, гімном чи кольорами) та за повного дотримання антидопінгових правил.

"Наразі відбувається дослідження первинної концепції умов участі. Рішення не ухвалено", - наголошується в заяві МОК.

Нині МОК проводить консультації з міжнародними спортивними федераціями.

"Подальші подробиці та терміни може бути визначено лише після проведення цих консультацій", - наголошується в релізі МОК.

МОК у лютому 2022 року рекомендував міжнародним федераціям відсторонити росіян і білорусів через вторгнення РФ в Україну. Більшість федерацій виконала рекомендації МОК.

Теги: #мок #олімпіада

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