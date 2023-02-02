МОК не проситиме міжнародні федерації додатково кваліфікувати на ОІ росіян та білорусів, які вже пропустили відбір до Парижа-2024

Систему кваліфікації на літню Олімпіаду 2024 року не буде змінено через російських та білоруських спортсменів, якщо їх допустять до участі в Іграх, повідомляє пресслужба Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

"Кваліфікаційні змагання з кількох видів спорту вже відбулися. МОК не проситиме міжнародні федерації заднім числом адаптувати свої кваліфікаційні системи для виділення додаткових квот спортсменам з російським або білоруським паспортом, які втратили кваліфікаційні можливості через війну", - йдеться у повідомленні.

Раніше МОК заявив про консультації із міжнародними спортивними федераціями щодо допуску на Олімпіаду росіян та білорусів у нейтральному статусі та відповідно до Світового антидопінгового кодексу. МОК наголошує, що конкретних термінів ухвалення рішення щодо російських та білоруських спортсменів немає.