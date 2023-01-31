Спорт

11:17 31.01.2023

Мінспорту представило флагманські профільні проєкти плану відновлення України

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Мінспорту представило флагманські профільні проєкти плану відновлення України

Міністерство молоді та спорту представило флагманські профільні проєкти плану відновлення України.

Згідно з повідомленням пресслужби Мінспорту, опубліковано перші результати Секторальної робочої групи "Молодь та спорт" щодо формування політики плану відновлення України від наслідків війни.

Зазначається, що робоча група "Молодь та спорт" напрацювала пропозиції щодо п'яти цілей і 127 завдань плану відновлення України, запропоновано 37 національних проєктів, які планується реалізувати до кінця 2032 року.

Зокрема, серед флагманських проєктів Мінспорту, спрямованих на реалізацію реформ у молодіжній сфері, сферах фізичної культури та спорту, національно-патріотичного виховання, - Український молодіжний фонд – державна установа, відповідальна за реалізацію молодіжної політики, яка надаватиме гранти на підтримку актуальних для держави молодіжних проєктів. Зазначається, що фонд буде створено на основі партнерства держави та міжнародних організацій.

Другий проєкт – "Єдина Україна" – розвиток демократичного, свідомого та відповідального суспільства, формування громадянської позиції та підготовка населення до цивільного захисту, формування середовища безпеки.

Третій проєкт – запровадження європейської моделі спорту в Україні.

"Проєкт спрямований на запровадження нової системи регулювання діяльності у сфері фізичної культури та спорту. Основні пріоритети: формування здорової нації, впровадження клубної системи, автономія спорту, ефективне використання спортивних споруд, цифровізація", - йдеться у повідомленні.

Теги: #відновлення #мінспорту

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