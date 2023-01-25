Казань позбавили права на проведення матчу за Суперкубок УЄФА

Союз європейських футбольних асоціацій позбавив Казань права на проведення матчу за Суперкубок УЄФА-2023, повідомляється на сайті організації.

Замість Казані матч прийматимуть Афіни. Гра відбудеться 16 серпня.

У матчі за Суперкубок УЄФА традиційно беруть участь переможці Ліги чемпіонів та Ліги Європи УЄФА.

Міжнародний олімпійський комітет у лютому 2022 року рекомендував спортивним федераціям усунути росіян та білорусів від змагань через ситуацію в Україні. Більшість федерацій, включно з ФІФА та УЄФА, наслідували рекомендаціям МОК.

Збірну РФ позбавили можливості брати участь у стикових матчах за право грати на ЧС-2022 з футболу, не допустили до жеребкування відбіркового турніру Євро-2024. Крім того, російські клуби відсторонені від участі у єврокубках. Фінал Ліги чемпіонів-2021/22, який мав пройти у Петербурзі, перенесли до Парижа.