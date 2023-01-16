Росія та Білорусь не включені до списку країн, які мають право на мовлення Олімпійських ігор у період 2026-2032 рр.

Росія та Білорусь не включені до списку країн, які мають право на мовлення Олімпійських ігор у період 2026-2032 років.

У понеділок Міжнародний олімпійський комітет (МОК) оприлюднив заяву, згідно з якою всі права на мовлення в Європі на чотири Олімпійські ігри в період 2026-2032 років передані Європейській спілці радіомовлення і телебачення (EBU) і транснаціональному конгломерату Warner Bros. Discovery.

"Після того, як МОК оголосив конкурсний тендер, EBU та Warner Bros. Discovery представили спільну заявку на придбання всіх медіа-прав у 49 країнах і територіях Європи для XXV Зимових Олімпійських ігор у Мілані та Кортіна-д'Ампеццо 2026 р., XXXIV Ігор у Лос-Анджелесі 2028 р., XXVI Зимових Олімпійських ігор 2030 року та XXXV Літніх Ігор у Брісбені 2032 року, а також для Юнацьких Олімпійських ігор у цей період", - уточнили у комітеті.

МОК також оприлюднив повний список 49 країн і територій, де здійснюватиметься мовлення, Росія та Білорусь у ньому не фігурують.