Спорт

09:44 13.01.2023

Стадіон "Чемпіон" в Ірпені відновлять у межах проєкту UNITED24 – голова ОВА

1 хв читати
Стадіон "Чемпіон" в Ірпені відновлять у межах проєкту UNITED24 – голова ОВА

Пошкоджений російськими окупантами стадіон "Чемпіон" в Ірпені буде відбудовано в межах проєкту UNITED24 за сприяння Андрія Шевченка, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

"Стадіон був обстріляний російськими загарбниками в березні. До повномасштабної війни це був найбільший спортивний обʼєкт громади з трибунами на 1000 місць. На арені були тенісний корт, універсальний спортивний майданчик, кілька тренувальних залів та роздягальні. Тут проходили всеукраїнські та міжнародні змагання", - написав Кулеба у телеграм-каналі.

Він зазначив, що оглянув локацію разом із амбасадором платформи UNITED24 Андрієм Шевченком, який узяв на себе відновлення "Чемпіона".

"Уже зовсім скоро цей стадіон знову стане центром для спортивних успіхів молоді", - впевнений Кулеба.

Теги: #стадіон #ірпінь #united24

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:12 12.01.2023
Відновлення будинків у межах UNITED24 розпочнеться з Ірпеня - Шмигаль

Відновлення будинків у межах UNITED24 розпочнеться з Ірпеня - Шмигаль

13:29 12.01.2023
Uber за місяць перерахував $3 млн до фонду UNITED24

Uber за місяць перерахував $3 млн до фонду UNITED24

16:09 28.12.2022
Різдвяне диво для українців: 526 тис євро на генератори для лікарень в Україні

Різдвяне диво для українців: 526 тис євро на генератори для лікарень в Україні

15:03 23.12.2022
ДП МЗУ у рамках ініціативи UNITED24 закупили 13 броньованих автомобілів для військових медиків

ДП МЗУ у рамках ініціативи UNITED24 закупили 13 броньованих автомобілів для військових медиків

15:37 17.12.2022
Актор Марк Гемілл збирає кошти на дрони-розвідники для ЗСУ - Мінцифри

Актор Марк Гемілл збирає кошти на дрони-розвідники для ЗСУ - Мінцифри

13:12 14.12.2022
UNITED24 та "Метінвест" зібрали понад 94 млн грн, поширивши 100 тис. браслетів із довоєнної сталі "Азовсталі"

UNITED24 та "Метінвест" зібрали понад 94 млн грн, поширивши 100 тис. браслетів із довоєнної сталі "Азовсталі"

18:26 12.12.2022
В Україні запустили кампанію Light up Christmas for Ukrainians

В Україні запустили кампанію Light up Christmas for Ukrainians

12:47 29.11.2022
Зеленський обговорив із послами UNITED24 фандрайзинг на генератори для лікарень

Зеленський обговорив із послами UNITED24 фандрайзинг на генератори для лікарень

16:47 15.11.2022
UNITED24 та "Метінвест" випустили в продаж останній тираж браслетів із довоєнної сталі "Азовсталі", збір піде на флот морських дронів ЗСУ

UNITED24 та "Метінвест" випустили в продаж останній тираж браслетів із довоєнної сталі "Азовсталі", збір піде на флот морських дронів ЗСУ

09:51 14.11.2022
В Ірпені розпочали будівництво модульного містечка на території санаторію "Ластівка"

В Ірпені розпочали будівництво модульного містечка на території санаторію "Ластівка"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кулеба запросив президента МОК відвідати зруйновану льодову арену в Дружківці й особисто переконатися у "спортивній нейтральності" РФ

У Бразилії помер легендарний футболіст Пеле

Аргентина перемогла у Чемпіонаті світу з футболу 2022 року

У нас є ще одна стіна, яку потрібно обов'язково розвалити, і на цій стіні написано: "Спорт і мистецтво поза політикою" - Кулеба

Гутцайт: До завершення війни українські спортсмени не можуть зустрічатися на міжнародних змаганнях із росіянами та білорусами

ОСТАННЄ

Розмір втрат через руйнування спортивної інфраструктури України перевищує $250 млн

Марсельський "Олімпік" орендував у "Аталанти" гравця збірної України Малиновського

Кулеба запросив президента МОК відвідати зруйновану льодову арену в Дружківці й особисто переконатися у "спортивній нейтральності" РФ

У Бразилії помер легендарний футболіст Пеле

Кабмін допустив Федерацію водного поло до експерименту щодо залучення національних федерацій до організації спортивних заходів

Інформацію про 116 загиблих на війні спортсменів оприлюднено на сайті "Ангели спорту"

У Росії забрали право проводити чемпіонати Європи з ковзанярського спорту і шорт-треку

Трюдо привітав Аргентину з перемогою в ЧС-2022 й анонсував ЧС-2026

Аргентина перемогла у Чемпіонаті світу з футболу 2022 року

Кулеба: Відмова ФІФА показати заклик Зеленського до миру перед фіналом ЧС вчергове проявила лицемірство під назвою "Спорт поза політикою"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА