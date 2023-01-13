Стадіон "Чемпіон" в Ірпені відновлять у межах проєкту UNITED24 – голова ОВА

Пошкоджений російськими окупантами стадіон "Чемпіон" в Ірпені буде відбудовано в межах проєкту UNITED24 за сприяння Андрія Шевченка, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

"Стадіон був обстріляний російськими загарбниками в березні. До повномасштабної війни це був найбільший спортивний обʼєкт громади з трибунами на 1000 місць. На арені були тенісний корт, універсальний спортивний майданчик, кілька тренувальних залів та роздягальні. Тут проходили всеукраїнські та міжнародні змагання", - написав Кулеба у телеграм-каналі.

Він зазначив, що оглянув локацію разом із амбасадором платформи UNITED24 Андрієм Шевченком, який узяв на себе відновлення "Чемпіона".

"Уже зовсім скоро цей стадіон знову стане центром для спортивних успіхів молоді", - впевнений Кулеба.