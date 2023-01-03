Спорт

14:20 03.01.2023

Кулеба запросив президента МОК відвідати зруйновану льодову арену в Дружківці й особисто переконатися у "спортивній нейтральності" РФ

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Кулеба запросив президента МОК відвідати зруйновану льодову арену в Дружківці й особисто переконатися у "спортивній нейтральності" РФ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запросив президента Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томаса Баха й інших спортивних функціонерів, які підтримують допуск російських спортсменів до міжнародних змагань, відвідати льодову арену "Альтаїр" у Дружківці Донецької області, по якій російські окупанти завдали ракетного удару в ніч на вівторок.

"Зруйнована обстрілом російських терористів льодова арена "Альтаїр" у Дружківці. Тут проводилися українські та міжнародні змагання. Тут тренувалися діти й дорослі. Це був не просто спортивний об'єкт, а одна з ключових арен для розвитку українського спорту та найбільша в Україні школа хокею і фігурного катання", - написав Кулеба у своєму інстаграмі.

Міністр наголосив, що єдиними ударами на арені були хокейні буліти, доки удару не завдали "деполітизовані" російські бомби.

"Запрошую всіх спортивних функціонерів, котрі прагнуть допустити російських спортсменів до міжнародних змагань, тому що "спорт поза політикою", включно з президентом МОК Томасом Бахом, відвідати "Альтаїр" і особисто переконатися у "спортивній нейтральності" Росії. Може тоді, нарешті, прийде розуміння, чому прикриватися абстрактною "нейтральністю" в такій ситуації аморально", - заявив Кулеба.

Він знову наголосив, що РФ і Білорусь повинні нести повну відповідальність за свої злочини проти світу, і їхні спортсмени не можуть брати участь у міжнародних змаганнях так, ніби нічого не сталося.

Як повідомлялося, російські війська в ніч на вівторок вчинили ракетний обстріл Дружківки Донецької області, поранено двох людей, повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

Генеральний директор хокейного клубу "Донбас" Федір Іллєнко повідомив, що ракетний удар пошкодив льодову арену "Альтаїр". "Це не просто будівля… Це другий дім для нашого клубу після 2014-го року... Це сотні дитячих змагань, десятки міжнародних турнірів, посмішки дітей… Це найбільша школа хокею і фігурного катання в Україні... Це люди, які створювали радість усі вісім років з початку війни. Немає слів... "визволителі", - написав він у фейсбуці.

Теги: #мок #дружківка #кулеба

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