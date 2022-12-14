Аргентина обіграла Хорватію та вийшла у фінал чемпіонату світу з футболу

Збірна Аргентини з футболу перемогла суперників із Хорватії у півфіналі чемпіонату світу-2022 у Катарі.

Гра у Лусаїлі завершилася з рахунком 3:0. Дубль у складі Аргентини оформив Юліан Альварес (39-та та 69-та хвилини), ще годин гол на рахунку Ліонеля Мессі (34, пенальті).

Мессі зіграв 25-й матч на світових першостях, повторивши рекорд німця Лотара Маттеуса.

У фіналі Аргентина зіграє з переможцем другого півфіналу, де чинний світовий чемпіон Франція 14 грудня зустрінеться з Марокко. Команда, яка програла у другому півфіналі, зустрінеться з Хорватією в матчі за третє місце. Фінал відбудеться 18 грудня, матч за бронзові медалі – 17 грудня.

Аргентина вшосте дісталася фіналу чемпіонату світу. У 1978 та 1986 роках південноамериканці стали чемпіонами, у вирішальних матчах турнірів 1930, 1990 та 2014 років – срібними призерами.

Чемпіонат світу-2022 проходить у Катарі з 20 листопада до 18 грудня.