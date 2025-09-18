Інтерфакс-Україна
Події
19:51 18.09.2025

Зеленський запросив Катар взяти участь у саміті щодо повернення українських дітей у Нью-Йорку

1 хв читати
Зеленський запросив Катар взяти участь у саміті щодо повернення українських дітей у Нью-Йорку

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані, під час якої запросив Катар взяти участь у саміті у Нью-Йорку.

"Подякував за допомогу в поверненні українських дітей, яких викрала Росія. Дуже цінуємо цю солідарність і таку щиру увагу до наших дітей. Запросив Катар взяти участь у саміті, який ми разом з Канадою організовуємо в Нью-Йорку. Він буде присвячений цій важливій темі – нашим дітям і зусиллям для їхнього повернення. Для нас важливо, щоб Катар був представлений", - написав Зеленський у телеграм-каналі у четвер.

Окрім того, Зеленський подякував Катар за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, і запевнив Хамада Аль Тані у рівноцінній підтримці з боку України.

Окрім того, сторони обговорили програму Генеральної Асамблеї ООН, скоординували контакти й домовилися бути на звʼязку.

 

Теги: #катар #саміт #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:32 18.09.2025
Зеленський обговорив із воїнами 79-ї ОДШБр виділення додаткових коштів на кожен батальйон

Зеленський обговорив із воїнами 79-ї ОДШБр виділення додаткових коштів на кожен батальйон

11:02 18.09.2025
Президент підписав закон про військового омбудсмана

Президент підписав закон про військового омбудсмана

10:53 18.09.2025
Зеленський підписав закон про ратифікацію Угоди про сторічне партнерство між Україною та Великою Британією

Зеленський підписав закон про ратифікацію Угоди про сторічне партнерство між Україною та Великою Британією

18:05 17.09.2025
Ракети для Patriot і Himars будуть у перших двох пакетах PURL – Зеленський

Ракети для Patriot і Himars будуть у перших двох пакетах PURL – Зеленський

18:04 17.09.2025
Команди Зеленського і Трампа працюють над тим, щоб їх зустріч відбулася наступного тижня

Команди Зеленського і Трампа працюють над тим, щоб їх зустріч відбулася наступного тижня

17:57 17.09.2025
В РФ є великий суспільний резонанс через українські операції – Зеленський

В РФ є великий суспільний резонанс через українські операції – Зеленський

17:51 17.09.2025
Росіяни не зможуть вести масові операції через великі особові втрати – Зеленський

Росіяни не зможуть вести масові операції через великі особові втрати – Зеленський

17:50 17.09.2025
Зеленський: план А – закінчити війну

Зеленський: план А – закінчити війну

17:48 17.09.2025
Зеленський обговорив з Мецолою перемовини щодо вступу в ЄС і соціальні питання

Зеленський обговорив з Мецолою перемовини щодо вступу в ЄС і соціальні питання

14:16 17.09.2025
Сибіга запросив всі миролюбні держави-члени ООН приєднатися до саміту Кримської платформи 24 вересня в Нью-Йорку

Сибіга запросив всі миролюбні держави-члени ООН приєднатися до саміту Кримської платформи 24 вересня в Нью-Йорку

ВАЖЛИВЕ

Трамп: Ситуація рухалася до Третьої світової війни, зараз це не так

Міноборони Польщі: Україна зробила епохальний стрибок у розвитку дронів, ми хочемо скористатися цими знаннями

Окупанти завдали авіаудару по Костянтинівці, загинули 5 цивільних

Понад 170 кв. км і 9 населених пунктів звільнені з початку Добропільського контрнаступу - Зеленський

В Україну повернули тіла 1000 загиблих – Коордштаб

ОСТАННЄ

Від початку року знешкоджено більш як 307 тис окупантів

На Київщині внаслідок російської атаки поранений чоловік

Ірландія надає Україні 34 автомобілі та 3 роботи для розмінування

Трамп і Стармер підписали угоду про інвестиції у сфері науки та технологій

"УЗ" відновила живлення на пошкодженій вчора РФ нічним обстрілом ділянці

Трамп заявив про намір повернути базу ВПС "Баграм" в Афганістані під контроль США

Трамп: Ситуація рухалася до Третьої світової війни, зараз це не так

Рада прийняла закон про заходи безпеки в школах

Посольство України про заяву експрем'єра Польщі: Це спроба підірвати взаємну повагу та довіру

У Харкові відбувся установчий форум Асоціації прифронтових міст та громад

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА