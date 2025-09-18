Зеленський запросив Катар взяти участь у саміті щодо повернення українських дітей у Нью-Йорку

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані, під час якої запросив Катар взяти участь у саміті у Нью-Йорку.

"Подякував за допомогу в поверненні українських дітей, яких викрала Росія. Дуже цінуємо цю солідарність і таку щиру увагу до наших дітей. Запросив Катар взяти участь у саміті, який ми разом з Канадою організовуємо в Нью-Йорку. Він буде присвячений цій важливій темі – нашим дітям і зусиллям для їхнього повернення. Для нас важливо, щоб Катар був представлений", - написав Зеленський у телеграм-каналі у четвер.

Окрім того, Зеленський подякував Катар за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, і запевнив Хамада Аль Тані у рівноцінній підтримці з боку України.

Окрім того, сторони обговорили програму Генеральної Асамблеї ООН, скоординували контакти й домовилися бути на звʼязку.