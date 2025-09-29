Інтерфакс-Україна
Події
20:39 29.09.2025

Нетаньягу вибачився перед прем'єром Катару за удар по Досі

1 хв читати
Нетаньягу вибачився перед прем'єром Катару за удар по Досі

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу вибачився за удар по представникам угруповання ХАМАС в Досі, що стало порушенням суверенітету Катару, повідомив журналіст видання Axios Барак Равід.

"Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу поговорив по телефону з прем'єр-міністром Катару Мухаммедом Бін Абдулрахманом Аль-Тані і вибачився за порушення катарського суверенітету під час удару по Досі. Він висловив жаль у зв'язку із загибеллю катарського охоронця", - написав він у понеділок у соцмережі Х.

Журналіст послався на неназвані джерела.

"Дзвінок відбувся під час зустрічі між Нетаньягу і (президентом США Дональдом) Трампом", - додав журналіст.

9 вересня Ізраїль завдав ударів по столиці Катару - Досі. За повідомленням Армії оборони Ізраїлю, метою були керівники руху ХАМАС. У ХАМАС заявили, що всі високопоставлені члени керівництва руху вижили після удару, але загинули шестеро людей, серед яких син Халіля аль-Хайя - головного переговірника ХАМАС. Крім того, як повідомлялося, загинув один із співробітників служби безпеки Катару.

Теги: #катар #вибачення #ізраїль

