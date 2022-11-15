Інформацію про 106 загиблих на війні спортсменів опубліковано на сайті "Янголи спорту"

На сайті "Янголи спорту" вже опубліковано інформацію про 106 загиблих на війні українських спортсменів.

Станом на 17 вересня на ресурсі було опубліковано інформацію про 84 українських спортсменів, які за різних обставин загинули від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

У наступні дні сайт поповнився інформацією про загибель іще 22 українських спортсменів. Зокрема, серед загиблих: кікбоксер Віталій Стиба, майстер спорту з хортингу Валерій Скоренцов, призер чемпіонату Європи з греплінгу Дмитро Шпак, боєць самбо Ігор Чечинов, волейболіст Юрій Городній, гравець вінницької команди з американського футболу Руслан Сапожнік, легкоатлет Назарій Чигінь, боєць східних єдиноборств Анатолій Семенюк, легкоатлет Сергій Мельниченко, гравець ужгородської команди з американського футболу Данило Богуславський, спортсмен зі спортивного орієнтування Олександр Мартинюк, майстер спорту з панкратіону Максим Яловцов, боксер Юрій Іванович, плавець Сергій Гуссіді, бійці ММА Дмитро Пясецький і Томаш Валентек, легкоатлет Анатолій Зерук, борець Михайло Попов, регбіст Артем Толочко, боксери Станіслав Артеменко і Сергій Сова, боєць джиу-джитсу Олександр Бабенко.

Як повідомлялося, на початку травня в Україні запустили сайт "Янголи спорту" з інформацією про загиблих на війні спортсменах. Сайт створено за сприяння Спортивного комітету України.