Спорт

13:32 02.10.2022

Українська збірна посіла друге загальнокомандне місце на Кубку світу серед студентів з єдиноборств у Туреччині - Міносвіти

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Українська збірна посіла друге загальнокомандне місце на Кубку світу серед студентів з єдиноборств у Туреччині - Міносвіти

Українська збірна посіла друге загальнокомандне місце на Кубку світу серед студентів з єдиноборств у Туреччині, повідомляє Міністерство освіти і науки.

"Дорогі переможці та призери Кубка світу серед студентів з єдиноборств! Мене переповнюють емоції, що наша студентська команда гідно представила Україну на престижних змаганнях серед студентів у Туреччині. Ми боролися за нагороди в таких видах спорту: бокс, вільна і греко-римська боротьба, самбо, карате, таїландський бокс Муей Тай і ушу", - цитує міністра Сергія Шкарлета пресслужба Міністерства.

Зазначається, що в Кубку світу серед студентів з єдиноборств взяли участь студенти з 50 країн світу, які представляли 344 університети.

Студентська збірна України здобула 66 медалей: 19 золотих, 25 срібних та 22 бронзових і посіла друге загальнокомандне місце!

"Це дуже високий результат! У непростий для країни час українське студентство показує, що є спортивним, сильним і одним з лідерів у світі", - йдеться в повідомленні.

Теги: #міносвіти #кубок_світу

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