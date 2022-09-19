Спорт

15:13 19.09.2022

Зеленський розраховує на допомогу УЄФА у звільненні полонених українських спортсменів – розмова із президентом спілки

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Зеленський розраховує на допомогу УЄФА у звільненні полонених українських спортсменів – розмова із президентом спілки

Президент України Володимир Зеленський повідомив про телефонну розмову з президентом Спілки європейських футбольних асоціацій (УЄФА) Александером Чеферіним, під час якої сторони обговорили перезапуск української футбольної прем'єр-ліги.

"Подякував за солідарність з Україною та принципову позицію, а також за сприяння в перезапуску української футбольної прем'єр-ліги. Розраховуємо на допомогу УЄФА у звільненні полонених українських спортсменів", - написав Зеленський у твіттері у понеділок за підсумками розмови.

 

Теги: #футбол #уєфа #зеленський

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