Тенісист Федерер оголосив, що у вересні завершить кар'єру

Переможець 20 турнірів Великого шлему Роджер Федерер оголосив, що у вересні поставить крапку у виступах у професійному спорті.

У соцмережах 41-річний спортсмен написав, що рішення пов'язане із проблемами зі здоров'ям, через які він змушений був пропустити чимало турнірів останніми роками.

Останнім змаганням за участю Федерера буде розіграш Кубка Лейвера, який відбудеться в Лондоні з 23 до 25 вересня. Швейцарець зіграє за збірну Європи, до складу якої також увійшли іспанець Рафаель Надаль, серб Новак Джокович, британець Енді Маррей.

Федерер є 20-разовим переможцем турнірів Великого шлему. Загалом на його рахунку 111 титулів, зокрема 103 – в одиночному розряді.

Останній на цей момент офіційний матч Федерера датований липнем 2021 року, коли він зазнав поразки від поляка Губерта Гуркача у чвертьфіналі турніру Вімблдонського турніру.