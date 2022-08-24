Спорт

16:14 24.08.2022

Від початку року українські спортсмени здобули 1,5 тис. медалей - Гутцайт

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Від початку року українські спортсмени здобули 1,5 тис. медалей - Гутцайт

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт заявляє, що від початку року українські спортсмени вибороли 1500 медалей на різних спортивних змаганнях.

"Ми відновлюємо всеукраїнські змагання з різних видів спорту. Робимо все, щоб наші спортсмени продовжували готуватися і перемагати. Попереду в нас Олімпійські ігри в Парижі. Працюємо над тим, щоб і там лунав наш гімн, щоби наші спортсмени підіймалися на п'єдестали", - цитує Гутцайта пресслужба міністерства.

За словами міністра, від початку року українські спортсмени здобули понад 1500 медалей.

"Своїми досягненнями українські спортсмени також посилюють боротьбу України на дипломатичному фронті. Вони доносять світу правдиву інформацію про злочини Росії в Україні", - додав він.

Теги: #спортсмени #медалі #гутцайт

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