Усик хоче битися з британцем Ф'юрі або завершити кар'єру - ЗМІ

Український боксер Олександр Усик заявив, що в майбутньому його цікавить тільки бій проти британця Тайсона Ф'юрі, повідомляє інтернет-портал champion.com.ua.

"Тайсон Ф'юрі не пішов на пенсію, він хоче боксувати. Моя команда працює в цьому напрямку. Я буду боксувати з Тайсоном Ф'юрі або не буду боксувати взагалі. Тільки Бог знає, чи стану я абсолютним чемпіоном. Але моя команда допоможе мені в цьому", - сказав Усик після перемоги в реванші над Ентоні Джошуа.

Усик вдруге переміг Джошуа і захистив титули IBF, WBA, WBO і IBO. Також Усик став володарем вакантного пояса The Ring.

У свою чергу чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі, який нещодавно оголосив про завершення кар'єри, повідомив, що має намір залишитися в професійному боксі.

"Циганський король залишається тут", - написав Ф'юрі в Твіттер після перемоги Усика над Джошуа в матчі-реванші.