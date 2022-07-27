Збірні Росії та Білорусі з настільного тенісу усунуті від участі у ЧС-2022

Міжнародна федерація настільного тенісу (ITTF) ухвалила рішення не допускати до участі у чемпіонаті світу 2022 року збірні Росії та Білорусі, повідомляє пресслужба ITTF.

"Виконавчий комітет ITTF підтвердив, що команди Федерації настільного тенісу Росії та Білорусі не будуть допущені до фіналу командного чемпіонату світу з настільного тенісу 2022 року в Ченду (Китай – ІФ)", – йдеться в повідомленні.

1 березня 2022 року Виконавчий комітет ITTF усунув Росію та Білорусь від будь-яких змагань під своєю егідою, відповідно до рекомендації Міжнародного олімпійського комітету.