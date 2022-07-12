Спортсмени РФ та Білорусі навряд чи зможуть взяти участь в Олімпійських іграх у Парижі у 2024 році - віцепрезидент МОК

Віцепрезидент МОК Крейг Ріді вважає, що російські та білоруські спортсмени не братимуть участі в Олімпійських іграх у Парижі у 2024 році.

"У Росії та Білорусії мало шансів повернутися у міжнародний спорт", - заявив Ріді The Guardian. Він уточнив, що "більшість російських та білоруських спортсменів та команд наразі стикаються з другою проблемою - вони не можуть брати участь у тих змаганнях, де пропонуються кваліфікаційні місця на Ігри 2024 року".

Після лютневої рекомендації МОК про заборону російським і білоруським спортсменам брати участь у міжнародних змаганнях "з метою захисту чесності глобальних спортивних змагань і безпеки всіх учасників" "велоспорт, дзюдо і теніс, за винятком Вімблдону, що наклав заборону, стали рідкісними винятками", зазначає віцепрезидент МОК.

Він наголосив, що приблизно за два роки до Ігор розпочинається кваліфікаційний період, встановлений міжнародними федераціями та МОК. "Тому малоймовірно, що хтось (із російських та білоруських спортсменів - ІФ) зможе пройти кваліфікацію, окрім тих трьох видів спорту, в яких не діє заборона. Але чи зможуть вони пройти кваліфікацію в них? Я не впевнений", - резюмував Ріді.