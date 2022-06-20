Відомі українські спортсмени закликали лідерів країн Європи підтримати надання Україні статусу кандидата у члени ЄС

Видатні українські спортсмени записали відеозвернення до лідерів країн-членів Європейського Союзу, закликавши їх підтримати надання Україні статусу кандидата у члени ЄС цього тижня.

"Українці сильна нація, ми це неодноразово доводили. Наша єдина, сильна і хоробра нація має ціль - ми хочемо об'єднатися з Європою. Прийми Україну - зміцни Союз!" - наголошується у зверненні, оприлюдненому у понеділок.

У відеозверненні Лілія Подкопаєва, В'ячеслав Кравцов, Анастасія Четверікова, Ганна Різатдінова, Ярослава Магучіх, Марина Бех-Романчук, Георгій Зантарая, Юрій Чебан, Ілля Кваша, Олександр Зінченко, Ганна Безсонова та Ольга Харлан зазначили, що український народ веде боротьбу не просто за власну суверенність, а за всю Європу та європейські цінності свободи та демократії, верховенства права, рівності та поваги.