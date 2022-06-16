ФК "Динамо" візьме участь у відновленні зруйнованої окупантом амбулаторії у с. Гурівщині біля Києва

ФК "Динамо" (Київ) візьме участь у відновленні зруйнованої окупантом амбулаторії у с. Гурівщині Київської області, повідомляється в пресрелізі Міністерства охорони здоров'я.

Відповідно до нього, відповідний меморандум відомство підписало з футбольним клубом та Київською обласною військовою адміністрацією (КОВА).

Водночас уточнюється, що амбулаторію було зруйновано у березні, коли на території окупованої Гурівщини розточилися важкі бої. Внаслідок влучення мінометного снаряду росіян в амбулаторію сталася пожежа, медзаклад вигорів ущент.

Відповідно до проєкту, амбулаторія буде відновлена за міжнародними стандартами та оснащена сучасним обладнанням. Відновлення медичного закладу відбуватиметься коштом футбольного клубу "Динамо" (Київ) та благодійників.

Нову амбулаторію відкриють у листопаді поточного року, вона зможе обслуговувати понад 5 тис. пацієнтів із навколишніх населених пунктів.

Раніше МОЗ розпочало відновлення амбулаторії в Макарові (Київській обл.), яка була зруйнована внаслідок влучення снаряда російських окупантів.

Як повідомлялося, МОЗ із партнерами готує план розвитку відновлення зруйнованих медзакладів, який буде представлено за декілька місяців. За інформацією заступника міністра охорони здоров'я з питань євроінтеграції Олексія Яременка, основним розвитком та відновленням медзаклдів стануть плани розвитку госпітальних округів.

План відновлення медзакладів передбачає розподіл території кожної області на медичні кластери. В кожному кластері медзаклади ділитимуться на кілька рівнів: надкластерні, кластерні та загальні. Медзаклади загального рівня будуть розташовані найближче до місця проживання пацієнта, в них лікуватимуться найпоширеніші захворювання. При цьому кластерні та надкластерні лікарні надаватимуть високоспеціалізовану медичну допомогу.

МОЗ проводить консультації з потенційними донорами, щоб залучити якнайбільше ресурсів на відновлення закладів охорони здоров'я.