Гандбольний клуб "Мотор" (Запоріжжя) гратиме у Чемпіонаті Німеччини, Бундеслізі-2
Багаторазовий чемпіон України гандбольний клуб "Мотор" (Запоріжжя) переїжджає до Німеччини, де гратиме у Бундеслізі-2.
Як повідомляє пресслужба ДК "Мотор" на офіційній сторінці у фейсбуці, клуб виступатиме у Чемпіонаті Німеччини "Бундесліга-2", починаючи з серпня 2022 року.
Домашні ігри "Мотор" (Запоріжжя) проводитиме у Дюссельдорфі.
У повідомленні уточнюється, що "мер Дюссельдорфа підтримав ініціативу та надав нашій команді зал".
Клуб поки що не уточнює умови, на яких команда братиме участь у німецькому гандбольному чемпіонаті.