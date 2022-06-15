Гандбольний клуб "Мотор" (Запоріжжя) гратиме у Чемпіонаті Німеччини, Бундеслізі-2

Багаторазовий чемпіон України гандбольний клуб "Мотор" (Запоріжжя) переїжджає до Німеччини, де гратиме у Бундеслізі-2.

Як повідомляє пресслужба ДК "Мотор" на офіційній сторінці у фейсбуці, клуб виступатиме у Чемпіонаті Німеччини "Бундесліга-2", починаючи з серпня 2022 року.

Домашні ігри "Мотор" (Запоріжжя) проводитиме у Дюссельдорфі.

У повідомленні уточнюється, що "мер Дюссельдорфа підтримав ініціативу та надав нашій команді зал".

Клуб поки що не уточнює умови, на яких команда братиме участь у німецькому гандбольному чемпіонаті.