У Швейцарії розпочався суд над Йозефом Блаттером та Мішелем Платіні

У Швейцарії розпочався 11-денний судовий розгляд у справі про шахрайство, фігуранти якого - колишній президент ФІФА Йозеф Блаттер та колишній віцепрезидент організації Мішель Платіні, повідомляють у середу західні ЗМІ.

"Я налаштований оптимістично, як завжди. Сонце світить. Це перший день суду, який триватиме майже два тижні. Якщо в перший день я не почуватимуся впевнено, це буде погано. Тому я вірю в себе", - заявив Блаттер, коли прибув у Федеральний кримінальний суд Швейцарії в Беллінцоні.

Платіні також заявив, що впевнений у сприятливому для себе результаті розгляду справи, і що він "доведе суду, що діяв максимально чесно".

Розгляд триватиме до 22 червня, вирок ухвалять 8 липня. Якщо Платіні та Блаттер будуть визнані винними, їм загрожує до п'яти років ув'язнення та штраф.

У грудні 2019 року повідомлялося, що ФІФА подала позови до швейцарських судів проти Блаттера та Платіні. В організації вважають, що Блаттер незаконно виділив Платіні із фондів ФІФА 2 млн швейцарських франків.