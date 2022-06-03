Спорт

10:00 03.06.2022

Службу в лавах ЗСУ, Нацгвардії, ТрО та інших підрозділів несуть понад 2 тис. спортсменів і спортсменок - Гутцайт

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Службу в лавах ЗСУ, Нацгвардії, ТрО та інших підрозділів несуть понад 2 тис. спортсменів і спортсменок - Гутцайт

Службу в лавах Збройних сил, Національної гвардії, Територіальної оборони та інших підрозділів несуть понад дві тисячі спортсменів і спортсменок, повідомив міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.

"Українці - нація героїв. Життя не готувало наших спортсменів до того, щоби взяти в руки автомат. На війну їх привело велике бажання захищати Україну й усіх нас від російських окупантів. Це змусило швидко навчитися військової справи", – цитує Гутцайта пресслужба міністерства.

Зазначається, що Мінспорту вже готує програму повоєнного відновлення сфери фізичної культури та спорту, оскільки дуже важливо після перемоги повернути всіх спортсменів "до великої спортивної родини, щоби вони продовжили захищати Україну на всіх світових турнірах".

За даними відомства, за 99 днів повномасштабної війни загинули 59 спортсменів: жінки, чоловіки та діти.

Теги: #спортсмени #зсу
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