Спорт

22:27 01.04.2022

Українські спортсменки здобули дві золоті та одну бронзову медаль на чемпіонаті Європи зі спортивної боротьби - Мінспорту

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Українські спортсменки здобули дві золоті та одну бронзову медаль на чемпіонаті Європи зі спортивної боротьби - Мінспорту

Українські спортсменки здобули дві золоті та одну бронзову медаль на чемпіонаті Європи зі спортивної боротьби у Будапешті.

"Сьогодні українки здобули два "золота" та одну "бронзу" на чемпіонаті Європи зі спортивної боротьби. Золоті нагороди у складі жіночої збірної України виграли Аліна Грушина-Акобія у ваговій категорії 55 кг і Тетяна Ріжко (65 кг). Бронзову медаль здобула Ілона Прокопевнюк (62 кг)", - ідеться у повідомленні пресслужби Міністерства молоді та спорту.

Зазначається, що загалом українки здобули п'ять нагород чемпіонату Європи – два "золота", одне "срібло" та дві "бронзи".

Теги: #спорт #україна
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