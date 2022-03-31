Ми відновимо країну та повернемося до змагань, але зараз головне перемогти у війні росію – гендиректор ФК "Шахтар"

Генеральний директор футбольного клубу "Шахтар" Донецьк Сергій Палкін у ході телемарафону FREEDOM заявив, що клуб братиме активну участь у відновленні країни після перемоги у війні.

"Наш президент Рінат Ахметов заявляв, що готовий вкласти всі сили та кошти у відновлення України. Футбольний клуб також стане частиною цього процесу, і я впевнений, що ми зможемо досить швидко все відновити", - наголосив Палкін.

Коментуючи поточну діяльність клубу, він зазначив, що основні зусилля зосереджені на допомозі українській армії та українцям, які постраждали від війни.

"Ми починаємо проводити благодійні матчі. Усі кошти направлятимемо армії та українцям. Говорити, про якісь змагання немає сенсу. Зараз головне завдання перемогти росію у війні", - резюмував Палкін.