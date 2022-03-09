У результаті авіаударів у Сумах загинув чемпіон України з самбо

УКРАЇНА – У результаті авіаудару, у місті Суми, у понеділок загинув чемпіон України з боротьби самбо та його родина, повідомив тренер Євген Леоненко.

"Сьогодні вночі (у понеділок – ІФ) під час авіаударів російськими військами по житлових районах мирного населення, м.Суми по вулиці Роменській загинув Прийменко Артем 2006 р.н. неодноразовий чемпіон чемпіонатів України з боротьби самбо... Разом із ним загинули батько, мама, бабуся та два молодші брати Єгор та Кирило", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 7 березня російський агресор скинув бомби на житлові будинки на вул. Роменській та вул. Спартака в Сумах.

Джерело: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1215509755921561&id=100023876442937