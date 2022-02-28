Міжнародна федерація хокею призупинила участь російських і білоруських збірних та клубів у своїх змаганнях через агресію проти України

Міжнародна федерація хокею (IIHF) ухвалила рішення виключити російські та білоруські збірні та клуби з-поміж учасників змагань під своєю егідою на невизначений час через агресію проти України, повідомляє пресслужба IIHF.

"IIHF рішуче засуджує використання військової сили та закликає використовувати дипломатичні засоби для вирішення конфлікту", - йдеться у повідомленні. Позачергове засідання ради IIHF відбулось у понеділок, 28 лютого.

Рада ухвалила рішення призупинити участь усіх російських та білоруських національних збірних та клубів у кожній віковій категорії та у всіх змаганнях чи заходах IIHF до подальшого повідомлення.

Також Росія позбавлена права приймати молодіжний чемпіонат світу 2023 року в Новосибірську та Омську.

"Ці дві дії були ініційовані Радою IIHF, щоб дозволити гарантувати безпеку своїх чемпіонатів і всіх гравців, офіційних осіб і вболівальників", - наголошується в заяві.