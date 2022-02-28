Спорт

19:24 28.02.2022

WBO, IBF, WBC та WBA вирішили не визнавати боксерські турніри в Росії

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WBO, IBF, WBC та WBA вирішили не визнавати боксерські турніри в Росії

Світова боксерська асоціація (WBO), Міжнародна боксерська федерація (IBF), Світова боксерська рада (WBC) та Світова боксерська асоціація (WBA) домовилися не визнавати змагання, що проводяться в Росії, йдеться у спільній заяві на сайті WBO.

Своє рішення організації пояснюють ситуацією довкола України.

"Чотири організації боксу світу об'єднуються, щоб висловити свою позицію щодо трагічної війни", - йдеться у заяві, підписаній керівниками організацій.

"Наші організації не визнаватимуть бої в Росії, доки не буде проведено подальшу оцінку ситуації", - наголошується в тексті заяви.

Теги: #бокс #росія #wbo
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