Спорт

14:15 07.02.2022

Дві українські біатлоністки отримали позитивні тести на COVID-19 на Олімпіаді в Пекіні

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Дві українські біатлоністки отримали позитивні тести на COVID-19 на Олімпіаді в Пекіні

Дві українські біатлоністки отримали позитивні тести на COVID-19 на Олімпійських іграх у Пекіні.

"Сьогодні в олімпійський Пекін, а саме в гірський кластер Чжанцзякоу, прибула біатлоністка Анастасія Меркушина, яку Національний олімпійський комітет оперативно включив у статусі запасної до складу олімпійської збірної відповідно до звернення тренерської ради Федерації біатлону України", - йдеться в повідомленні прес-служби Національного олімпійського комітету.

У ньому наголошується, що питання виходу Меркушиної на старт Олімпійських ігор залежатиме від рішення тренерського штабу.

Уточнюються, що зміни у складі команди пов'язані з тим, що підтвердився позитивний тест у біатлоністки Дар'ї Блашко, а також, як повідомлялося раніше, - в біатлоністки Олени Білосюк.

Інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна", у свою чергу, звернулося до прес-служби Міністерства молоді та спорту з питанням про кількість підтверджених випадків COVID-19 в українській збірній і делегації, але у відомстві не відповіли на звернення.

Теги: #олімпійські_ігри #українська #коронавірус
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