Спорт

18:14 04.02.2022

У Пекіні офіційно стартували XXIV зимові Олімпійські ігри

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У Пекіні офіційно стартували XXIV зимові Олімпійські ігри

На Національному стадіоні Пекіна «Пташине гніздо» у п’ятницю, 4 лютого, запалав олімпійський вогонь на честь старту XXIV зимових Олімпійських ігор.

Офіційна частина церемонії відкриття зимової Олімпіади розпочалась парадом країн-учасниць.

Як повідомив Національний олімпійський комітет України, першими з української збірної на стадіоні з синьо-жовтим стягом з’явилися прапороносці – олімпійський чемпіон з фристайлу Олександр Абраменко та віцечемпіонка Юнацьких Олімпійських ігор з фігурного катання Олександра Назарова.

На парад вийшли не всі спортсмени української збірної.

З трибун команду вітав президент Національного олімпійського комітету України, олімпійський чемпіон, член Міжнародного олімпійського комітету Сергій Бубка.

Зимові Олімпійські ігри в Пекіні проходитимуть з 4 до 20 лютого. На них буде розіграно 109 комплектів медалей з 15 дисциплін у 7 видах спорту.

Теги: #старт #олімпійські_ігри #пекін
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