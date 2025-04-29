Інтерфакс-Україна
Події
15:01 29.04.2025

Посольство України в КНР організувало в Пекіні перший фестиваль документального кіно "Мир. Безпека. Майбутнє"

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Посольство України в КНР в період з лютого по квітень 2025 року провело в Пекіні перший фестиваль документального кіно "Мир. Безпека. Майбутнє", спрямований на зміцнення культурного діалогу та підвищення обізнаності про війну Росії проти України.

"Кінопокази відвідали майже 1 тис. гостей, а публікації про подію зібрали понад 69 тис. репостів. Відвідувачі мали можливість особисто поспілкуватися з режисерами та продюсерами фільмів, поділитися враженнями, поставити запитання та висловити власні думки", - повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.

"Мир. Безпека. Майбутнє." – це не лише гасло фестивалю. Це заклик до світу. Це те, за що бореться Україна", – зазначили в посольстві.

Відзначається, що співорганізаторами фестивалю стали 15 акредитованих в Китаї дипломатичних представництв країн-партнерів України: Великої Британії, Данії, Естонії, ЄС, Ірландії, Люксембургу, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Румунії, Фінляндії, Франції, Чехії та Швеції.

Теги: #посольство_україни_в_кнр #фестиваль #пекін

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