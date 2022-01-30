Іспанець Надаль виграв 21-й тенісний турнір Великого шолома, обігравши росіянина Медведєва

Російський тенісист Данило Медведєв програв іспанцеві Рафаелю Надалю у фіналі турніру Великого шолома Australian Open, незважаючи на перемогу в двох перших сетах.

Надаль здобув перемогу з рахунком 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5. Суперники провели на корті 5 годин 24 хвилини.

Надаль здобув 21-шу перемогу на турнірах Великого шолома, встановивши новий рекорд за кількістю титулів на турнірах цієї серії. Попередній рекорд Надаль ділив із сербом Новаком Джоковичем і швейцарцем Роджером Федерером.

Зокрема, Надаль вдруге в кар'єрі став переможцем Australian Open, раніше він вигравав турнір у 2009 році.

Медведєв програв другий фінал Australian Open поспіль. Роком раніше росіянин поступився Джоковичу, який не брав участі у поточному розіграші турніру, оскільки влада Австралії анулювала сербу, що не прищепився від коронавірусу, візу та депортували з країни.

Серія турнірів Великого шолома є найпрестижнішою в тенісі та об'єднує в собі чотири турніри: відкриті чемпіонати Австралії (Australian Open), Франції (Roland Garros) і США (US Open), а також Вімблоднський турнір у Великій Британії. Переможець кожного з турнірів Великого шолома отримує 2000 рейтингових очок.

Загальний призовий фонд Australian Open – 2022 становить майже $54 млн.