Спорт

11:16 29.01.2022

У п'ятницю в Китаї виявлено 36 інфікованих COVID-19, так чи інакше пов'язаних із майбутньою Олімпіадою – оргкомітет ігор

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У п'ятницю в Китаї виявлено 36 інфікованих COVID-19, так чи інакше пов'язаних із майбутньою Олімпіадою – оргкомітет ігор

Оргкомітет зимових Олімпійських ігор повідомив, що минулої п'ятниці було виявлено 36 нових інфікованих, пов'язаних із майбутніми Олімпійськими іграми, які відбудуться 4-20 лютого в Пекіні

Із них 19 осіб – безпосередньо спортсмени або ж офіційні представники команд, наголошується в повідомленні Оргкомітету, проте національна приналежність інфікованих не розкривається.

Водночас позитивний результат тесту на COVID-19 у цих людей було отримано після прибуття делегацій в Пекінському аеропорту в п'ятницю. Ще семеро людей здали позитивні тести вже перебуваючи в "міхурі", організованому для всіх учасників Олімпіади.

Теги: #коронавірус #китай #олімпіада
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