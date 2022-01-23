Спорт

15:09 23.01.2022

Зеленський привітав українських олімпійців з початком Олімпіади в Пекіні

1 хв читати
Зеленський привітав українських олімпійців з початком Олімпіади в Пекіні

Президент України Володимир Зеленський привітав українських спортсменів, які братимуть участь у XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні, з початком Олімпіади.

"Дорогі олімпійці! Вітаю вас зі стартом зимових Олімпійських ігор-змагань, які об'єднують людей навколо цінностей дружби, поваги, толерантності", - йдеться у привітанні Зеленського, оприлюдненому на сайті глави держави в неділю.

Президент зазначив, що Україна пишається високими досягненнями та олімпійськими нагородами, за які на зимових Олімпіадах у різні роки незалежності боролися українські спортсмени.

"Дорогою до зимової пекінської Олімпіади кожен із вас уже пройшов нелегкі випробування в спортивній боротьбі. Має бути новий шанс, що зажадає максимальних зусиль для найвищого результату. Мільйони українців очікують ваших яскравих виступів і перемог. Ми будемо гаряче вболівати за вас, радіти успіхам і підтримувати в змаганнях", - підсумував Зеленський.

Зимові Олімпійські ігри в Пекіні проходитимуть з 4 до 20 лютого. На них буде розіграно 109 комплектів медалей з 15 дисциплін у 7 видах спорту.

Теги: #зеленський #китай #олімпіада
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:55 22.01.2022
Зеленський у День Соборності: впевнений, що в Донецьку і Криму буде проголошено новий "Акт злуки" України

Зеленський у День Соборності: впевнений, що в Донецьку і Криму буде проголошено новий "Акт злуки" України

13:22 22.01.2022
Зеленський прибув із робочою поїздкою до Запоріжжя

Зеленський прибув із робочою поїздкою до Запоріжжя

09:58 22.01.2022
Зеленський у День Соборності: Єдність українського народу – основа наших успіхів і незалежності

Зеленський у День Соборності: Єдність українського народу – основа наших успіхів і незалежності

08:04 22.01.2022
Фон дер Ляєн запевнила Зеленського у готовності ЄС працювати з Україною в сфері енергетики

Фон дер Ляєн запевнила Зеленського у готовності ЄС працювати з Україною в сфері енергетики

07:37 22.01.2022
КНР має намір запустити модифіковану ракету в космос у першому кварталі 2022 року

КНР має намір запустити модифіковану ракету в космос у першому кварталі 2022 року

21:49 21.01.2022
Зеленський обговорив із президентом Єврокомісії питання енергетичної безпеки та розвиток безпекової ситуації навколо України

Зеленський обговорив із президентом Єврокомісії питання енергетичної безпеки та розвиток безпекової ситуації навколо України

19:21 21.01.2022
Аваков у відповідь на слова Зеленського про можливість окупації Харкова Росією: Обережніше зі словами, це не серіал і не вистава

Аваков у відповідь на слова Зеленського про можливість окупації Харкова Росією: Обережніше зі словами, це не серіал і не вистава

11:43 21.01.2022
Зеленський подякував Дуді та народу Польщі за підтримку України

Зеленський подякував Дуді та народу Польщі за підтримку України

10:44 21.01.2022
Зеленський виступив за впровадження масштабних санкцій проти Росії до можливого початку вторгнення

Зеленський виступив за впровадження масштабних санкцій проти Росії до можливого початку вторгнення

10:34 21.01.2022
Військова підтримка з боку адміністрації Байдена сильніша, ніж була раніше, - Зеленський

Військова підтримка з боку адміністрації Байдена сильніша, ніж була раніше, - Зеленський

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Українському футболісту Шевченку пропонують очолити польську збірну

Італійська "Дженоа" звільнила Андрія Шевченка з посади тренера

Володимир Кличко увійшов до топ-10 найбагатших боксерів світу

Команди Шотландії, Ірландії та Вірменії стали суперниками збірної України по групі в Лізі націй УЄФА

Україна здобула перше золото на Чемпіонаті світу з важкої атлетики в Узбекистані

ОСТАННЄ

Проведення Євробаскету-2025 в Україні є одним із пріоритетів Зеленського – заступник керівника Офісу президента

Левандовського визнано футболістом року за версією ФІФА

Турнір "Ролан Гаррос" у Франції може бути закритим для Джоковича, якщо він не зробить вакцину від COVID-19

Джокович повернувся до Сербії, поки що не планує робити заяв

У Львові у 2022 році почнуть будувати "Льодову арену" для Євробаскету-2025

Асоціація тенісистів-професіоналів закликає поважати рішення австралійської влади анулювати візу Джоковича

Українському футболісту Шевченку пропонують очолити польську збірну

Італійська "Дженоа" звільнила Андрія Шевченка з посади тренера

Останній перед ОІ-2022 етап кубка світу з лижних перегонів у Словенії скасовано через коронавірус

Українські біатлоністи посіли третє місце в одиночній змішаній естафеті на V етапі Кубка світу в Обергофі

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА