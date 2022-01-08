Українські біатлоністи посіли третє місце в поодинокій змішаній естафеті на V етапі Кубка світу в Обергофі

Українська команда у складі Артема Тищенка та Дарії Блашко посіла третє місце в одиночній змішаній естафеті у рамках п'ятого етапу Кубка світу з біатлону у м.Обергоф (Німеччина).

"Артем Тищенко та Дар'я Блашко – бронзові призери одиночної змішаної естафети на V етапі Кубка світу в Обергофі!", – йдеться у повідомленні на сторінці Департаменту олімпійського спорту Міністерства молоді та спорту України у Facebook у суботу.

У департаменті наголосили, що це перша медаль України у сезоні.