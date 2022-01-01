Спорт

19:05 01.01.2022

Хокеїстів молодіжних збірних Росії та Чехії зняли з авіарейсу

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Хокеїстів молодіжних збірних Росії та Чехії зняли з авіарейсу

Гравців молодіжних збірних Росії та Чехії з хокею зняли з авіарейсу за порушення правил поведінки, повідомляє журналіст SVT Марі Леманн у Twitter.

Вона зазначила, що приводом для цього рішення стало вживання гравцями обох збірних алкоголю, куріння та відмови від носіння масок.

Повідомляється, що літак із хокеїстами, які зіграли кілька матчів на чемпіонаті світу серед гравців не старших 20 років у Канаді, мав вирушити до Франкфурта.

У свою чергу головний тренер молодіжної збірної Росії з хокею Сергій Зубов заявив про те, що сцену зі зняттям гравців російської та чеської команд з авіарейсу з Калгарі у Франкфурт у ЗМІ притягли за вуха.

"Коментувати особливо нічого. Команда вилітає додому в Росію за годину. Всі живі-здорові. Напевно, комусь дуже потрібно перебільшити те, що насправді сталося. Багато хлопців з обох збірних неправильно носили маски. Після неодноразових нагадувань авіакомпанія вирішила зняти обидві збірні з рейсу", - наводить слова Зубова "Матч ТБ".

Тренер спростував інформацію про те, що йшов посадковим рукавом у літак із сигаретою в руці.

"Та припиніть, які цигарки? Я кинув курити три роки тому", - сказав Зубов.

У свою чергу менеджер чеської збірної Ота Черні (Ota Černý) пояснив, що чеських гравців зняли з рейсу, оскільки вони були в таких самих світшотах, як і російські спортсмени.

"Винними в ситуації бортпровідники визначили молодих людей у сірих світшотах Nike. Ці світшоти були запаковані для всіх гравців перед початком чемпіонату. На жаль, чеські виглядають так само, як і російські, лише на них напис "Чеська республіка", а не "Росія - розповів представник чеської команди порталу iSport.cz.

За його словами, після того, як літак вилетів без російських та чеських гравців, представники компанії Air Canada вибачилися перед гравцями збірної з Чехії, власним коштом організували їм на день готель і потім рейс до Франкфурта, запевнивши, що летіти ті будуть не разом із російськими хокеїстами.

Молодіжний чемпіонат світу з хокею стартував наприкінці грудня і мав завершитись на початку січня. Проте через виявлені випадки зараження коронавірусом, зокрема - у складі російської збірної, Міжнародна федерація хокею в ніч проти 30 грудня оголосила про відміну турніру.

 

 

 

 

Теги: #інцидент #росіяни #світ #хокей
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