Федерація біатлону України оголосила про стратегічне партнерство з GORO Mountain Resort

Федерація біатлону України оголосила про нове стратегічне партнерство з всесезонним гірським курортом GORO Mountain Resort, повідомили агенству “Інтерфакс-Україна” у пресслужбі проєкту.

Як підкреслив президент Федерації біатлону України Іван Крулько, у сучасному спорті, особливо для України, яка перебуває в умовах війни, партнерство з бізнесом — життєво необхідне. Це дозволяє забезпечити тренувальні цикли, логістику, екіпірування, медичну підтримку, гарантує стабільність спортсменам і можливість тренерам зосередитися на результаті.

Партнерство з ФБУ укладено до квітня 2026 року. Логотип нового партнера буде представлений на екіпіруванні українських біатлоністів під час міжнародних і національних стартів. Також GORO Mountain Resort надаватиме системну підтримку національній збірній у підготовці до головних стартів — зокрема Кубка світу та зимових Олімпійських ігор.

GORO Mountain Resort — один із найбільших приватних інфраструктурних проєктів у сфері спорту й туризму в Україні, на території якого буде розміщено 25 готелів. Загальна вартість проєкту перевищує $1,5 млрд. Його розвиває група компаній OKKO поблизу Славського (Львівська область) з залученням провідних австрійських компаній ILF Group, Doppelmayr/Garaventa Gruppe та PKF Hospitality. У межах проєкту передбачено створення сучасної гірськолижної, готельної та рекреаційної інфраструктури міжнародного рівня.

«Для нас це партнерство — частина великої ідеї: створити в Україні всесезонний гірський курорт, що стане магнітом для розвитку в регіоні Львівських Карпат спортивної екосистеми міжнародного рівня. Біатлон — один із видів спорту, де Україна має реальний потенціал до прориву і ми хочемо допомогти його реалізувати», — коментує Володимир Гаразд, CEO GORO Mountain Resort.

У GORO створюється велике спортивне ядро: 75 км лижних трас на 342 га зі 100% покриттям штучним снігом, спортивні майданчики, інфраструктуру для хайкінгу, велоспорту, скелелазіння тощо. За словами Гаразда, як правило, біля таких курортів органічно з’являються інші професійні спортивні об’єкти, які можуть використовувати ресурсний потенціал гірських курортів.

Як повідомлялось, ворог повністю зруйнував біатлонну базу на Чернігівщині та внаслідок атаки було пошкоджено базу на Сумщині. Попри це українська біатлонна спільнота продовжує тренуватися і брати участь у міжнародних змаганнях. Біатлонні арени часто будуються поруч із гірськолижними курортами, оскільки це дозволяє використовувати спільну інфраструктуру засніження — окреме будівництво якої є дуже дорогим і складним.

«Ми прагнемо створити біатлонний центр з трасами для тренувань у різні пори року, сервісною інфраструктурою та логістикою, що відповідатиме вимогам IBU (Міжнародна спілка біатлоністів). Це дозволить тренувати національну збірну, розвивати дитячо-юнацький спорт, проводити змагання та залучати туристів. Після завершення бойових дій ми зможемо претендувати на проведення міжнародних стартів», — зазначає Іван Крулько.

Майбутні лижні траси GORO проектуються за стандартами FIS (Міжнародна федерація лижного спорту та сноубордингу), що робить можливими проведення змагань міжнародного рівня, включно з етапами Кубка світу. Система 100% штучного засніження гарантує стабільний зимовий тренувальний сезон. Схили курорту підходять для тренувань з усіх гірськолижних дисциплін і можуть використовуватись як дитячо-юнацькими спортивними школами, так і професійними командами. Це відкриває нові горизонти для українського професійного спорту.