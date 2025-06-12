Проєкт курорту GORO Mountain Resort на Львівщині отримав держпідтримку як інвестиційно значущий

Проєкт всесезонного гірського курорту GORO Mountain Resort, будівництво якого стартувало восени 2024 року біля селища Славсько на Львівщині, отримав державне сприяння в межах урядової програми підтримки проєктів зі значними інвестиціями, повідомила його пресслужба.

Згідно з пресрелізом, 12 червня 2025 року у Львівській облдержадміністрації було укладено відповідний тристоронній спеціальний інвестиційний договір між Кабінетом Міністрів, Славською територіальною громадою та компаніями ТОВ "Рожанка парк" і ТОВ "Славскі", які реалізують цей проєкт. Підписи під документом поставили перша віцепрем’єрка–міністерка економіки України Юлія Свириденко, в.о. голови Славської ТГ Олег Даниляк, СЕО GORO Mountain Resort та директор компанії ТОВ "Рожанка парк" Володимир Гаразд, директор компанії ТОВ "Славскі" Назар Яремчук.

"Попри війну інвестори вкладають у розвиток українських регіонів. Ще два проєкти зі значними інвестиціями отримали державне сприяння — це "Славскі" та "Рожанка Парк", які разом проінвестують EUR140 млн у розвиток рекреації в Карпатах. У партнерстві з місцевою владою вони створять нову туристичну інфраструктуру, а бюджети всіх рівнів отримають близько 7,3 млрд грн надходжень впродовж 15 років. Також ми розраховуємо, що компанія створить нові робочі місця із заробітною платою, вищою за середню у цьому регіоні", — зазначила Свириденко.

Державна програма підтримки проєктів зі значними інвестиціями передбачає звільнення від податку на прибуток впродовж 5 років після запуску проєкту, безмитне ввезення нового відповідного обладнання, компенсацію витрат на підключення до інженерних мереж, а також пріоритетне право на користування земельними ділянками для забезпечення реалізації проєкту.

За підрахунками, впродовж наступних 15 років податковий ефект (надходження до бюджетів усіх рівнів) від реалізації GORO Mountain Resort сягне 7,3 млрд грн з урахуванням наданого сприяння держави.

GORO Mountain Resort бере на себе зобов’язання інвестувати щонайменше 4,9 млрд грн згідно з погодженим з державою графіком. Компанія створить робочі місця із заробітною платою, що перевищує середню по Львівській області на понад 40%, при мінімальній вимозі за договором +15%. Очікується, що після реалізації проєкту курорту в туристичний та рекреаційний сектор регіону буде прямо чи опосередковано залучено до 25 тис. працівників.

Зазначається, що порушення умов договору призведе до його розірвання, повернення пільг і сплати штрафів. Такий підхід мінімізує ризики для держави та гарантує контроль за виконанням проєкту.

"Ця угода, насамперед є маркером довіри до держави з боку інвесторів, її здатності гарантувати чесні правила гри, навіть у складні часи. Завдяки GORO на карті України формується новий повноцінний інфраструктурний кластер, який сприятиме сталому розвитку гірського регіону: від будівництва нових доріг, готельно-рекреаційної інфраструктури і модернізації інженерних систем до створення тисяч робочих місць і стимулювання малого бізнесу", — зазначає СЕО групи компаній "ОККО" та співзасновник GORO Mountain Resort Василь Даниляк.

Він підкреслив, що проєкт фінансується за рахунок власних інвестицій OKKO Group, кредитів і приватного капіталу. Із моменту перереєстрації OKKO Group у Славську, з 2018 року група вже сплатила близько 1,4 млрд грн податків до місцевого бюджету. У 2025 році очікується ще близько 400 млн грн. Загалом у наступні 15 років надходження до бюджетів усіх рівнів від реалізації проєктів GORO оцінюються до 9,4 млрд грн.

ОККО Group розпочала будівництво масштабного рекреаційного проєкту GORO Mountain Resort у жовтні 2024 року. На території гірського курорту планують побудувати лижні траси з системами штучного засніження, сучасні гондольні та крісельні канатні дороги, а також Welcome- та Mountain-центри. Загальна площа першої черги — 127 га. Курорт зможе приймати до 5 тис. лижників одночасно та понад 500 тис. відвідувачів щороку.

ОККО Group у проєкті GORO Mountain Resort виступає єдиним власником, основним інвестором, майстер-девелопером, забудовником та оператором, що забезпечує розвиток та концепцію всесезонного рекреаційного проєкту. До розробки міжнародного формату курорту були залучені австрійські експерти PKF Hospitality (інвестиційний аналіз та концепція), ILF Group (майстер-план та лижна інфраструктура) та Doppelmayr/Garaventa Gruppe (проєктування системи витягів та канатних доріг).