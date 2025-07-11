Інтерфакс-Україна
Події
12:45 11.07.2025

GORO Mountain Resort в Карпатах розпочав реалізацію проєкту системи електропостачання вартістю EUR11 млн

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GORO Mountain Resort в Карпатах розпочав реалізацію проєкту системи електропостачання вартістю EUR11 млн

Всесезонний гірський курорт GORO Mountain Resort (будівництво розпочалося у жовтні 2024 року в с.Волосянка Славської ТГ на Львівщині), розпочав реалізацію проєкту системи електропостачання вартістю EUR11 млн.

Як повідомили агенству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі проєкту, це частина зобов’язань курорту, передбачених трьохсторонніми договорами з Кабінетом міністрів України та Славською селищною радою в межах державної програми підтримки проєктів зі значними інвестиціями, підписаними у червні 2025 року.

Будівництво системи електропостачання складатиметься з двох черг загальною потужністю 17,7 МВт та протяжністю 15 км, які забезпечать функціонування майбутнього курорту. Обсяг інвестицій у дві черги становить EUR11 млн. Наразі реалізується перша черга будівництва електролінії - наземна - протяжністю 9 км та вартістю EUR5 млн. Станом на 10 липня 2025 вже змонтовано 8 опор повітряних ліній електропередач з 53 запланованих. 

"До кінця цього року ми плануємо повністю завершити будівництво наземної частини лінії електропередач, після чого розпочнемо роботи над підземною. Це важливий етап у створенні GORO Mountain Resort, адже саме він закладає фундамент для розвитку всієї інфраструктури курорту та регіону загалом. Для нас принципово, що проєкт реалізується у партнерстві з державою — на умовах прозорих і довгострокових зобов’язань, які відкривають шлях до масштабних інвестицій у Карпати", — зазначив CEO GORO Mountain Resort Володимир Гаразд.

У разі виконання всіх умов договорів, держава в майбутньому компенсує витрати на будівництво електромереж. Загалом GORO Mountain Resort взяв на себе зобов’язання інвестувати не менше EUR140 млн згідно з узгодженим із державою графіком.

Запуск першої черги лижних трас GORO Mountain Resort заплановано вже на зимовий сезон 2026–2027, тому компанія активно готує необхідну інженерну інфраструктуру. Також на цей період заплановано відкриття Welcome Centre площею 6 тис.кв.м, який стане стартовою точкою першого в Україні гондольного витягу.

В першій черзі передбачено 10 лижних трас завдовжки 13 км з 50 га засніження, найдовша гондольна канатна дорога (2,8 км) та два сучасні крісельні витяги довжиною 1,5 км. 

Також перша черга проєкту включає 9 готелів на 1100+ номерів із розвиненою рекреаційною інфраструктурою: спа-зонами, басейнами, ресторанами, дитячими та бізнес-просторами. Наразі триває будівництво першого готельного комплексу ONDE Hotel (відкриття заплановане на 2028 рік).

Реалізацією готельної інфраструктури  GORO Mountain Resort займається інвестиційно-девелоперська компанія GORO Development.

Нагадаємо, 12 червня 2025 року у Львові було підписано два спеціальні інвестиційні договори між Кабінетом міністрів України, Славською селищною радою та ТОВ "Славскі" і ТОВ "Рожанка Парк", які реалізують лижну та рекреаційну інфраструктуру проєкту GORO Mountain Resort.

Згідно з договорами, інвестор гарантує створення робочих місць із зарплатою, що перевищує середню по Львівській області на понад 40% (при мінімальній вимозі договору +15%). Після завершення будівництва в туристичному й рекреаційному секторі регіону буде прямо або опосередковано задіяно до 25 тис фахівців.

Загальна площа проєкту GORO Mountain Resort становить майже 1200 га.

ОККО Group у GORO Mountain Resort виступає єдиним власником, основним інвестором, майстер-девелопером, забудовником та оператором для забезпечення гармонійного розвитку та цілісної концепції всесезонного рекреаційного проєкту. Для створення міжнародного формату ОККО Group залучила австрійських експертів світового класу: PKF Hospitality (інвестиційний аналіз та концепція), ILF Group (майстер-план та лижна інфраструктура) та Doppelmayr/Garaventa Gruppe (проєктування системи витягів та канатних доріг). 

Теги: #goro_mountain_resort #курорт #гори

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