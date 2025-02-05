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15:30 05.02.2025

Поразка, яка зумовила перемогу: історія Тетяни Яловчак, неймовірної українки та рекордсменки, яка завжди FIRST

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Поразка, яка зумовила перемогу: історія Тетяни Яловчак, неймовірної українки та рекордсменки, яка завжди FIRST

Гори випробовують, загартовують і дарують відчуття безмежних можливостей, це не лише фізичний виклик, а й психологічна боротьба. Для Тетяни Яловчак альпінізм – спосіб довести, що будь-які обмеження умовні. Українка першою підкорила сім найвищих точок усіх континентів та вписала своє ім’я в історію. У здобутку Яловчак - Еверест, Кіліманджаро, Ельбрус, Аконкагуа, Деналі, Косцюшко, Пунчак-Джая та Пік Вінсон. Проте історія рекордсменки сповнена драматизму, без якого, напевно, не була б такою приголомшливою.

Тетяна прагнула стати першою українкою, яка підкорить Еверест. Вона продала квартиру аби профінансувати експедицію та була впевнена, що досягне мети. Але за крок до заповітної цілі альпіністка дізналася, що інша українка також здійснює підйом паралельно в іншій групі. Зламана на висоті 8300 м мрія, сльози та єдине питання: що далі? Тоді Тетяна Яловчак і прийняла доленосне рішення – якщо не одна вершина, то сім! Все в твоїх руках!

Будь Першим! Фірст Україна

Альпінізм дозволяє Тетяні підтримувати тих, хто цього потребує та змінювати ставлення суспільства до можливостей людини. Саме тому, у жовтні вона разом із ветераном Олегом Шаховим, якому після поранення ампутували руку, підкорила Казбек. У грудні зі Степаном Коробкіним, який також втратив кінцівку — здійснила сходження на Кіліманджаро.

Свій унікальний шлях, від поразки до підйому, Тетяна виклала у книзі “Підкори свій Еверест”, яку написала за рекордний місяць! Вона читає лекції, проводить мотиваційні зустрічі, дає інтервʼю та мотивує українців змінювати своє життя. Її історія — це приклад того, як наполегливість, віра та мрія допомагають стати FIRST.

Дізнатися більше про досягнення Тетяни Яловчак можна на ресурсі спецпроєкту FIRST Україна firstua.com.ua від Національного реєстру рекордів. Тут зібрані історії легендарних українців, які мотивують відкривати нові горизонти та досягати більшого.

Теги: #first #яловчак #альпінізм #firstuacomua #first_україн #гори

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