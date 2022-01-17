Події

07:40 17.01.2022

Землетрус у Румунії магнітудою 4,4 поширився на територію Одеської області

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Землетрус у Румунії магнітудою 4,4 поширився на територію Одеської області

Землетрус у Румунії магнітудою 4,4 поширився на територію Одеської області без негативних наслідків, повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій у понеділок уранці.

"16 січня за інформацією Головного центру спеціального контролю на території Румунії (район гір Вранча, 125 км від кордону з Україною, на глибині 130 км) зафіксовано підземний поштовх магнітудою 4,4, що поширився на територію Одеської області (Ізмаїльський район) без негативних наслідків. Звернень від громадян до ДСНС не надходило", - повідомили у прес-службі ДСНС.

 

 

Теги: #гори #землетрус
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