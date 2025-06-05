Український боксер Ломаченко заявив про завершення професійної кар'єри

Фото: https://www.facebook.com/VasylLomachenko/

Чемпіон світу з боксу у легкій вазі за версією IBF, двократний олімпійський чемпіон українець Василь Ломаченко оголосив про завершення своєї спортивної кар'єри.

"В житті будь-якого боксера настає момент, коли він вішає рукавички на цвях. В нашій історії цей день настав", - сказав він у відеозаяві, опублікованій на його сторінці у Facebook у четвер.

Ломаченко подякував насамперед Богу "за всі перемоги, невдачі на рингу та в житті". "Радий за те, що до кінця кар'єри прийшло розуміння, в який бік має рухатись людина, щоб перемогти. Перемогти не на рингу, а побороти ветху людину і в кінці отримати свою нагороду", - відзначив чемпіон.

Він подякував також своїм батькам та всій сім'ї, своєму наставнику, тренеру, менеджеру, американській боксерській промоутерській компанії Top Rank Promotions та її засновникові Бобу Аруму, а також США "за можливість реалізувати себе".

"І звичайно, було б несправедливо, якби не згадав про вас, дорогі фанати боксу по всьому світові. Ви завжди палко підтримували та переживали ці незабутні поєдинки протягом десятиліття. Вам бажаю так само палко любити бокс та ставитись до нього з повагою, тому що хлопці, які виходять на ринг, ризикують своїм здоров'ям заради своїх сімей. Мир усім", - сказав Ломаченко.

Як повідомлялося, Ломаченко, 1988 р.н., почав займатися боксом у ранньому дитинстві і в 16 років виграв чемпіонат країни, а в тому ж році взяв золото на чемпіонаті Європи серед кадетів. В 2005 році виграв чемпіонат України серед дорослих у вазі 53 кг; загалом був семикратним чемпіоном України.

У 2008 та 2012 роках взяв участь в Олімпійський іграх, в яких виборов золоті медалі, у 2008 році став чемпіоном Європи з боксу, а у 2009 та 2011 роках – чемпіоном світу з боксу. Перед тим, у 2017 році, він виборов на Чемпіонаті світу з боксу срібну медаль.

У 2012 році після закінчення сезону перейшов у професіонали та підписав контракт з промоутерською компанією Top Rank Promotions, виступав під псевдо Hi-tech. З 2014 року став чемпіоном світу за версією Всесвітньої боксерської організації (WBO) в напівлегкій вазі, з 2016 – в другій напівлегкій вазі, з 2018 – за версіями WBO, The Ring та WBA в легкій вазі, а з 2019 - за версією WBC в легкій вазі.

У 2017 році був визнаний журналом "Ринг" боксером року. У 2019 році WBO вручила йому пояс суперчемпіона.

У 2020 році втратив титули чемпіона світу за версіями WBA, The Ring, WBO і WBC Franchise у легкій вазі після програного бою, але вже у 2021 році виграв вакантний титул чемпіона світу за версією WBO Inter-Continental у легкій вазі.

У травні 2023 року Ломаченко програв за очками Девіну Гейні в близькому бою за всі чотири ключові титули в професійному боксі (WBC, IBF, WBA, WBO). Після того бою американець вирішив перейти у вищу вагову категорію, і титули в цій вазі стали вакантними. 12 травня 2024 року Ломаченко повернув собі титул чемпіона світу в легкій вазі за версією IBF у бої, під час якого переміг австралійського боксера Джорджа Камбососа.

До 2022 року неодноразово потрапляв у скандали у зв'язку з запереченням агресії РФ проти України та участі в агітаційних кампаніях Російської православної церкви, а у 2021 році після перемоги над Річардом Коммі Ломаченко вийшов на ринг з прапором рідного міста Білгород-Дністровський Одеської області замість прапора України.

Проте з початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну Ломаченко вступив до лав територіальної оборони, але невдовзі завершив службу і повернувся на ринг.