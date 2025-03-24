Інтерфакс-Україна

Спорт

16:40 24.03.2025

Мінспорту запустило сервіс на основі мовних моделей ШІ

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Мінспорту запустило сервіс на основі мовних моделей ШІ

Міністерство молоді та спорту України запустило сервіс на базі великих мовних моделей на платформі "Дія.Engine".

"Тепер завдяки модулю штучного інтелекту (ШІ) заявки на конкурси проєктів міжнародних молодіжних обмінів будуть перевіряти автоматизовано та радити конкурсантам, як краще оформити цю ж заявку. Це революційний крок у сфері державних послуг", - йдеться у повідомленні міністерства.

Очікується, що ця технологія допоможе молодіжним організаціям покращити якість своїх заявок, зменшити кількість технічних помилок і збільшити шанси на реалізацію важливих ініціатив. 

Відзначається, що ШІ-помічник: аналізує заповнені розділи заявки та перевіряє їх на відповідність вимогам; виявляє типові помилки та пропонує рекомендації для покращення змісту; допомагає заявникам подавати більш якісні й конкурентні проєкти.

У відомстві повідомили, що час перевірки залежить від обсягу інформації, а використання ШІ-помічника є добровільним,його рекомендації не є обов’язковими.

Сервіс розроблено Мінспорту України у межах Програми EGAP, що виконується Фондом Східна Європа за підтримки швейцарського уряду.

Теги: #мінспорту #діяengine #ші

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