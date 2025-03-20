Керсті Ковентрі із Зімбабве обрано президенткою Міжнародного олімпійського комітету

Громадянку Зімбабве Керсті Ковентрі обрали президенткою Міжнародного олімпійського комітету (МОК), оголосив у четвер голова МОК Томас Бах, який іде з посади.

"За підсумками 144 сесії МОК президентом організації обрано місіс Керсті Ковентрі", - сказав Бах.

"Це не просто величезна честь для мене, а й нагадування про зобов'язання перед кожним із тут присутніх. Я дуже горда очолити цю організацію", - заявила Ковентрі.

Ковентрі - дворазова олімпійська чемпіонка з плавання, міністерка у справах молоді, спорту, мистецтва і відпочинку Зімбабве, раніше очолювала комісію спортсменів МОК.