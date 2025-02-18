Інтерфакс-Україна
Спорт
11:29 18.02.2025

Arricano підписала меморандум про співпрацю з ФСТ "Динамо" України

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Група компаній Arricano в Україні (Arricano), провідний девелопер ТРК, у лютому підписав Меморандум про співпрацю з Фізкультурно-спортивним товариством "Динамо" України.

Документ передбачає розширення співпраці та зміцнення різнобічних зв’язків між сторонами з метою створення сприятливих умов для розвитку фізичної культури і спорту; організації та проведення спільних спортивно-масових, інформаційних та комунікативних заходів; обміну досвідом; реалізації КСВ-стратегії групи компаній Arricano в Україні та ФСТ "Динамо" України.

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"Значення та важливість спорту важко переоцінити — він має силу об’єднувати людей, зміцнюючи почуття спільності та єдності, позитивно впливає на фізичне і психічне здоров'я, знижує рівень стресу та допомагає боротися із занепокоєнням і депресією. Як соціально відповідальна компанія, Arricano піклується про фізичний та ментальний стан українців, тож активно залучає спільноти ТРК до здорового способу життя, популяризує заняття спортом і реалізує соціальні ініціативи у сфері спорту.

Спортивні заходи в торговельних центрах Arricano є майданчиками для соціальної взаємодії, руйнуючи бар'єри та сприяючи інклюзивності у суспільстві, об'єднують спільноти ТРК і виховують культуру активного способу життя у молоді та дітей.

Спорт — це потужна платформа, яка може поєднувати людей, надихати на зміни та створювати цінності, а партнерство з ФСТ "Динамо" України є об’єднанням спорту та бізнесу, що прокладає шлях до трансформаційних дій і надає можливості тривалого позитивного впливу на українську спортивну індустрію. Тож плануємо реалізацію важливих спільних спортивних проєктів в торговельних центрах Arricano вже в цьому році", — зауважила Інна Морозова, директорка з маркетингу групи компаній Arricano в Україні.

Група компаній Arricano та ФСТ "Динамо" України об'єднують свої зусилля для вирішення нагальних соціальних проблем та підтримки фізичного і ментального здоров’я українців.

"Фізкультурно-спортивне товариство "Динамо" України є найстарішою громадською організацією у сфері спорту в Україні, і вже понад 100 років разом зі спортсменами, правоохоронцями та активними українцями ми створюємо спортивну історію України.

Партнерство з торговельними центрами Arricano, які є важливими соціальними просторами, сприятиме популяризації і розвитку фізичної культури та спорту в Україні й залученню українців до регулярних занять спортом, що є одними з основних напрямів діяльності ФСТ "Динамо" України.

Успішний розвиток спортивної індустрії в Україні значною мірою залежить від ефективної взаємодії спортивних організацій з бізнесом. Такі динамічні партнерства закладають основу для майбутнього, в якому ця синергія сприятиме соціальному прогресу і залучатиме величезний потенціал спорту для вирішення суспільних проблем", — зазначив перший заступник голови ФСТ "Динамо" України Микола Даневич.

В Arricano впевнені, що спорт має потужну силу, яка допомагає усувати розбіжності, ініціювати дискусії та стимулювати зміни, отже, таке партнерство буде спрямоване на об’єднання, формування цінностей та культури здоров’я серед українців.

Більше про діяльність Arricano читайте на сайті або на Facebook-сторінці компанії.

 

Теги: #arricano #співпраця #динамо

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