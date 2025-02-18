Arricano підписала меморандум про співпрацю з ФСТ "Динамо" України

Група компаній Arricano в Україні ( Arricano ) , провідний девелопер ТРК, у лютому підписав Меморандум про співпрацю з Фізкультурно-спортивним товариством "Динамо" України.

Документ передбачає розширення співпраці та зміцнення різнобічних зв’язків між сторонами з метою створення сприятливих умов для розвитку фізичної культури і спорту; організації та проведення спільних спортивно-масових, інформаційних та комунікативних заходів; обміну досвідом; реалізації КСВ-стратегії групи компаній Arricano в Україні та ФСТ "Динамо" України.

"Значення та важливість спорту важко переоцінити — він має силу об’єднувати людей, зміцнюючи почуття спільності та єдності, позитивно впливає на фізичне і психічне здоров'я, знижує рівень стресу та допомагає боротися із занепокоєнням і депресією. Як соціально відповідальна компанія, Arricano піклується про фізичний та ментальний стан українців, тож активно залучає спільноти ТРК до здорового способу життя, популяризує заняття спортом і реалізує соціальні ініціативи у сфері спорту.

Спортивні заходи в торговельних центрах Arricano є майданчиками для соціальної взаємодії, руйнуючи бар'єри та сприяючи інклюзивності у суспільстві, об'єднують спільноти ТРК і виховують культуру активного способу життя у молоді та дітей.

Спорт — це потужна платформа, яка може поєднувати людей, надихати на зміни та створювати цінності, а партнерство з ФСТ "Динамо" України є об’єднанням спорту та бізнесу, що прокладає шлях до трансформаційних дій і надає можливості тривалого позитивного впливу на українську спортивну індустрію. Тож плануємо реалізацію важливих спільних спортивних проєктів в торговельних центрах Arricano вже в цьому році", — зауважила Інна Морозова, директорка з маркетингу групи компаній Arricano в Україні.

Група компаній Arricano та ФСТ "Динамо" України об'єднують свої зусилля для вирішення нагальних соціальних проблем та підтримки фізичного і ментального здоров’я українців.

"Фізкультурно-спортивне товариство "Динамо" України є найстарішою громадською організацією у сфері спорту в Україні, і вже понад 100 років разом зі спортсменами, правоохоронцями та активними українцями ми створюємо спортивну історію України.

Партнерство з торговельними центрами Arricano, які є важливими соціальними просторами, сприятиме популяризації і розвитку фізичної культури та спорту в Україні й залученню українців до регулярних занять спортом, що є одними з основних напрямів діяльності ФСТ "Динамо" України.

Успішний розвиток спортивної індустрії в Україні значною мірою залежить від ефективної взаємодії спортивних організацій з бізнесом. Такі динамічні партнерства закладають основу для майбутнього, в якому ця синергія сприятиме соціальному прогресу і залучатиме величезний потенціал спорту для вирішення суспільних проблем", — зазначив перший заступник голови ФСТ "Динамо" України Микола Даневич.

В Arricano впевнені, що спорт має потужну силу, яка допомагає усувати розбіжності, ініціювати дискусії та стимулювати зміни, отже, таке партнерство буде спрямоване на об’єднання, формування цінностей та культури здоров’я серед українців.

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