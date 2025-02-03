Мінспорту є бенефіціаром одного і реципієнтом двох проєктів, які фінансуються через USAID

Міністерство молоді і спорту України є бенефіціаром одного і реципієнтом двох проєктів, які фінансуються урядом США через Американське агентство з міжнародного розвитку (USAID).

Згідно з відповіддю міністерства на запит агентства "Інтерфакс-Україна", Мінспорту є бенефіціаром проєкту міжнародної технічної допомоги "Молодь як провідник української національної ідентичності", який фінансується урядом США через Американське агентство з міжнародного розвитку (USAID).

Зазначається, що реципієнтами цього проєкту є 114 громадських організацій і установ.

Крім того, Мінспорту є одним із реципієнтів проєктів міжнародної технічної допомоги "Підтримка цифрової трансформації" (загальна кількість реципієнтів – 26 установ) і "Демократичне врядування у Східній Україні" (загальна кількість реципієнтів – 77 громадських організацій і установ).

"Принагідно повідомляємо, що Міністерство молоді і спорту України вивчає вплив рішення державних органів США про призупинення програм допомоги на 90 днів на подальшу імплементацію зазначених програм. У разі потреби буде вжито заходів для залучення альтернативних варіантів реалізації проєктів", - йдеться у відповіді міністерства.

Як повідомлялося, USAID в Україні отримало наказ призупинити фінансування всіх проєктів через розпорядження Держдепартаменту США про зупинення програм допомоги іншим країнам на 90 днів.

Раніше Держдепартамент США оголосив негайну широкомасштабну паузу в наданні іноземної допомоги. Очікується, що Держдепартамент протягом 85 днів з моменту оприлюднення вказівок підготує доповідь, яка супроводжуватиме рекомендації держсекретаря Марко Рубіо президенту Дональду Трампу щодо того, які програми іноземної допомоги продовжувати, а які - припинити.

На початку лютого Адміністрація президента США відправила у вимушену відпустку близько сотні співробітників USAID і вивчає можливість реорганізації цієї структури.

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