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18:08 03.07.2024

Український Червоний Хрест проведе Міжнародні навчання волонтерів загонів швидкого реагування

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Український Червоний Хрест у п'ятницю, 5 липня, відкриє Міжнародні навчання волонтерів загонів швидкого реагування "10 років разом".

"Цьогоріч понад 150 представників загонів швидкого реагування Українського Червоного Хреста з усієї країни зберуться разом для навчання й обміну досвідом, а до них долучаться команди волонтерів Італійського та Іспанського Червоних Хрестів для спільного відпрацювання реагування на надзвичайну ситуацію", - написав Український Червоний Хрест у фейсбуці в середу.

Наразі в загонах швидкого реагування Українського Червоного Хреста працюють 600 волонтерів.

"Сьогодні вони одними з перших прибувають на місця обстрілів та інших надзвичайних ситуацій, для порятунку життів українців. Вони допомагають людям у "найгарячіших" точках нашої країни, евакуюють з-під обстрілів та транспортують маломобільних людей до безпечніших місць. Вони доставляють гуманітарну допомогу тим, кому вона потрібна найбільше",- зазначили в Українському Червоному Хресті.

На відкритті міжнародних навчань будуть присутні президент Українського Червоного Хреста Микола Поліщук, генеральний директор Українського Червоного Хреста Максим Доценко, керівник служби реагування на надзвичайні ситуації Українського Червоного Хреста Тарас Логгінов.

У навчаннях також візьмуть участь представники Міжнародного руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця та органів державного управління.

Перші волонтери загонів швидкого реагування Українського Червоного Хреста з'явилися 10 років тому під час Революції гідності.

 

Теги: #український_червоний_хрест #тчху

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