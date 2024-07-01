Пресрелізи

10:25 01.07.2024

Працівники АТ КІЕП повідомляють про тиск на них з боку Міненерго

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Упродовж останніх кількох місяців чиновники Міненерго чинять систематичний тиск на Акціонерне товариство "Київський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект"  (АТ КІЕП) – унікальну проєктну установу, яка є надбанням не лише України, але й Європи. Про це під час спільної прес-конференції "Енергетична галузь України: загрози, виклики, рішення"  в агенції "Інтерфакс-Україна" заявив голова Правління АТ КІЕП Юрій Сапожніков. 

Спочатку керівництво Міненерго намагалось у незаконний способі вилучити архівну унікальну документацію Інституту за 90 років існування, що призвело би  до неможливості здійснювати проєктні роботи, зокрема, на замовлення АТ "НАЕК "Енергоатом".

А вже у квітні цього року було свідоме блокування бронювання 50% співробітників призовного віку, хоча КІЕП – це остання стратегічно важлива установа, яка зберегла до 350 висококваліфікованих інженерів-проєктантів. "Одночасне вручення 52-х повісток співробітникам однієї установи чиновниками Міненерго виглядає не інакше, як спроба відвертого тиску на Інститут з використанням владних повноважень", – підкреслює Юрій Сапожников. Крім того, організоване умисне припинення виплат коштів за виконані Інститутом роботи (через АТ НАЕК "Енергоатом") на суму 26 млн грн.

КІЕП спроєктував енергетичної генерації загальною потужністю 80ГВт, що еквівалентно 80 енергоблокам АЕС потужністю 1000 МВт

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КІЕП спроєктував енергетичної генерації загальною потужністю 80ГВт, що еквівалентно 80 енергоблокам АЕС потужністю 1000 МВт

Фото: пресслужба КІЕП

На думку колективу АТ КІЕП, дії чиновників Міненерго мають на меті знищити або встановити повний контроль над незалежним проєктувальником для того, аби  мати можливість безконтрольно завищувати ціни у своїх кошторисах на будівництво нових об’єктів генерації, зокрема, 3-го та 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС. Це створює усі умови для масштабної корупції.

У зв’язку з цим представник АТ КІЕП закликав до припинення свавілля з боку чиновників Міненерго та недопущення знищення Інституту. В компанії також сподіваються на підтримку Президента, уряду, громадськості та початок діалогу з метою пошуку шляхів  відновлення повноцінного енергопостачання в країні.

"У тяжкий період для нашої держави блокування роботи або ліквідація такої унікальної установи, як КІЕП, матиме широкомасштабні та трагічні наслідки. Як мінімум, будуть зупинені всі інженерні роботи, пов’язані з ремонтами на АЕС України та створенням розподіленої захищеної електричної генерації. Як максимум, не будуть добудовані нові енергоблоки АЕС, внаслідок чого енергетика країни не отримає  нових додаткових потужностей. У такому разі про новий гігават  генерації до кінця 2024 року, анонсований Президентом України, доведеться забути", – констатував Юрій Сапожников.

Унікальна установа КІЕП визначена критично важливим підприємством паливно-енергетичного комплексу для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення.

Теги: #сапожніков #енергоатом #кіеп #тиск #міненерго_україни

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